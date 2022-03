https://it.sputniknews.com/20220307/vaticano-il-segretario-di-stato-parolin-auspica-lo-stop-dellescalation-in-merito-allucraina-15487509.html

Vaticano, il segretario di Stato Parolin auspica lo stop dell'escalation in merito all'Ucraina

Vaticano, il segretario di Stato Parolin auspica lo stop dell'escalation in merito all'Ucraina

Dal Vaticano l'ennesimo appello accorato per trovare una soluzione alla crisi in corso in Ucraina. Il cardinale Parolin fa sapere che da parte della Santa Sede... 07.03.2022, Sputnik Italia

Il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, in occasione di una intervista rilasciata a TV2000 circa i recenti sviluppi della crisi in corso in Ucraina, parla di un auspicato stop alle conflittualità, invitando, parafrasando, al dialogo:A questo proposito, quello della "violenza verbale", il segretario ha riferito che "quando si cominciano ad usare certe parole ed espressioni queste non fanno altro che accendere gli animi e portano naturalmente e insensibilmente all'uso di ben altri mezzi che sono le armi micidiali che vediamo in azione in questo momento in Ucraina". Il cardinale ha poi ribadito: "Noi siamo disponibili. Se è ritenuto che la nostra presenza e la nostra azione possa aiutare, noi siamo lì", offrendo ancora una volta la disponibilità da parte del Vaticano a mediare tra le parti, auspicando una vera e propria iniziativa efficace internazionale sul piano della diplomazia. D'altronde di recente il Sommo Pontefice romano papa Bergoglio si era letteralmente recato a bussare alla porta dell'ambasciata russa a Roma. In quell'occasione anche il papa aveva esortato al dialogo e alla chisura della crisi in corso. Parolin ha concluso il suo intervento dicendo che la Santa Sede è pronta ad agire su più piani, da quello religioso a quello umanitario:Sull'aspetto umanitario Parolin ha sottolineato l'importanza dell'azioni della Caritas e delle Diocesi, impegnate nell'accogliere i profughi che vengono dall'Ucraina.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

