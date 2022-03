https://it.sputniknews.com/20220307/trovati-da-militari-russi-30-laboratori-per-la-produzione-di-armi-biologiche-in-ucraina-15488434.html

Trovati da militari russi 30 laboratori per la produzione di armi biologiche in Ucraina

Trovati da militari russi 30 laboratori per la produzione di armi biologiche in Ucraina

Le forze armate russe hanno scoperto 30 bio-laboratori in Ucraina che producono, forse, armi biologiche, ha detto ai giornalisti Igor Kirillov, comandante... 07.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-07T17:00+0100

2022-03-07T17:00+0100

2022-03-07T17:00+0100

ucraina

russia

ministero della difesa della federazione russa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/906/21/9062155_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_39a0a168815c5fd45c51c00983e3db6c.jpg

Secondo Kirillov, i laboratori sono stati organizzati per l'Office of Defense Threat Reduction (Ditra) del Dipartimento della Difesa statunitense e una società affiliata al dipartimento militare, in primis Black and Veatch, coinvolta nell'attuazione di progetti simili. Si segnala che i lavori sono in corso in tre aree principali. Gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per il lavoro dei laboratori biologici in Ucraina, è stato aggiunto successivamente in una nota del ministero della Difesa russo.

ucraina

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, russia, ministero della difesa della federazione russa