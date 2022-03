https://it.sputniknews.com/20220307/sri-lanka-morto-lelefante-sacro-a-tutto-il-paese-15488552.html

Sri Lanka, morto l'elefante sacro a tutto il Paese

Il presidente del Paese ha ordinato che l'animale sia dichiarato tesoro nazionale. Nadugamuwa Raja, questo il nome dell'elefante morto all'età di 68 anni che... 07.03.2022, Sputnik Italia

In Sri Lanka la morte di un elefante, Nadugamuwa Raja, ha portato l'intero Paese a fermarsi per rendere omaggio a quello che è stato considerato a tutti gli effetti come un animale sacro. La triste notizia ha provocato un'ondata di commozione per il Paese, con una processione di studenti buddhisti accorsa a rendere omaggio all'animale, mentre sacerdoti buddhisti intonavano preghiere mettendo in atto un pellegrinaggio di fronte alle spoglie di questo grosso mammifero.Il presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordinato che l'animale sia dichiarato "tesoro nazionale". Questo elefante sacro era il capofila dei 100 elefanti che ogni anno partecipano a Esala Perahera, importante festa buddhista nella città centrale di Kandy, antica città al centro dello Sri Lanka. Raja portava durante le processioni notturne uno scrigno d'oro contenente alcune reliquie buddiste. A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

sri lanka

