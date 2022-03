https://it.sputniknews.com/20220307/sanzioni-che-bruciano-15486179.html

Sanzioni che bruciano

Sanzioni che bruciano

I prezzi dei future sul gas in Europa sono più che raddoppiati lunedì, superando i 3.500 dollari per 1000 metri cubi, secondo la rete di borse ICE. 07.03.2022, Sputnik Italia

Le contrattazioni si sono aperte con 2.366,8 dollari per mille metri cubi, ma i prezzi sono rapidamente saliti. In un'ora sono schizzati di quasi mille dollari. Allo stesso tempo il prezzo stimato di venerdì era di 2.170,2 $.L'ultimo record risale del 4 marzo, quando i prezzi dei futures europei del gas hanno raggiunto il record di $ 2.400 per 1.000 metri cubi nel mezzo della crisi energetica europea, crisi ulteriormente esacerbata dalle radicali sanzioni anti-russe innescate dalla crisi ucraina, è stato superato oggi, arrivando a quota 3000 dollari per 1000 metri cubi.L'impennata dei futures europei sul gas ha raggiunto oggi un nuovo massimo storico secondo la borsa ICE di Londra.

