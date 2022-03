https://it.sputniknews.com/20220307/putin-sente-michel-e-invita-lue-a-contribuire-a-salvare-le-persone-facendo-pressione-su-kiev-15485033.html

Putin sente Michel e invita l'UE a "contribuire a salvare le persone", facendo pressione su Kiev

Vladimir Putin nel quadro di un colloquio avuto con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha esortato l'UE a dare un contributo reale per aiutare... 07.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin, in una conversazione con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha invitato l'UE a dare un contributo reale per salvare le persone, facendo pressione su Kiev per imporre il rispetto del diritto umanitario, ha riferito il servizio stampa del Cremlino.Putin ha inoltre fornito una valutazione sull'andamento dei negoziati con i rappresentanti di Kiev, confermando le già note richieste russe.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina la mattina presto del 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Il presidente russo ha poi riferito al presidente del Consiglio europeo che "la principale minaccia in Ucraina viene dal nazionalismo", riportando come gli estremisti di Kiev usino "tattiche tipiche dei terroristi, nascondendosi dietro i civili", ha riferito il servizio stampa del Cremlino.Il presidente russo ha infine sottolineato durante il colloquio con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel che l'esercito russo "sta adottando tutte le misure possibili per salvare la vita dei civili in Ucraina", ha riferito il servizio stampa del Cremlino.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

