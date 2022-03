https://it.sputniknews.com/20220307/per-ex-nunzio-negli-usa-vigano-su-eventi-in-ucraina-tutte-falsificazioni-dei-media--15489731.html

Per ex nunzio negli Usa Viganò su eventi in Ucraina "tutte falsificazioni dei media"

Carlo Maria Viganò si è lasciato andare ad un lungo intervento sulla crisi ucraina ripreso da alcuni siti tradizionalisti. 07.03.2022, Sputnik Italia

Senza mezzi termini, l'ex nunzio negli Usa Carlo Maria Viganò ha accusato l'amministrazione Biden, la Ue e la Nato di essere responsabili dell'escalation in Ucraina.Viganò ha poi espresso sgomento per "vedere con quale ipocrisia l'Unione Europea e gli Stati Uniti diano il proprio incondizionato appoggio al Presidente Zelensky, il cui governo da ormai otto anni continua impunemente a perseguitare gli Ucraini di lingua russa", chiudendo il suo intervento con un appello per"un'Alleanza Antiglobalista che unisca i popoli nell'opposizione alla tirannide del Nuovo Ordine Mondiale".La mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche del Donbass, che affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

