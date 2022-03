https://it.sputniknews.com/20220307/nazionalisti-ucraini-si-vantano-di-armi-britanniche-allinterno-di-un-asilo---foto-15491089.html

Nazionalisti ucraini si vantano di armi britanniche all'interno di un asilo - Foto

Paramilitari ucraini hanno organizzato e installato una postazione difensiva all'interno di un asilo mettendo in mostra e vantandosi di armi britanniche. 07.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-07T22:36+0100

2022-03-07T22:36+0100

2022-03-07T22:36+0100

ucraina

esercito ucraino

Le forze governative ucraine hanno organizzato una postazione difensiva in un asilo. Alcuni combattenti hanno poi pubblicato le foto e mostrato le armi britanniche che erano state recentemente consegnate. Questa strategia, di usare strutture civili sensibili agli occhi dell'opinione pubblica per nascondere armi e uomini o schierare postazioni militari, è ampiamente utilizzata dalle forze governative ucraine perché se verrà distrutta dall'esercito russo, in lotta contro i gruppi armati ultranazionalisti, la notizia verrà usata come mezzo di propaganda e guerra informativa del regime di Kiev e servirà per fomentare la rabbia e lo sdegno dell'opinione pubblica occidentale.

ucraina

