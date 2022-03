https://it.sputniknews.com/20220307/mosca-lembargo-al-petrolio-russo-avra-conseguenze-catastrofiche-per-i-consumatori-europei-15491259.html

Mosca: "L'embargo al petrolio russo avrà conseguenze catastrofiche per i consumatori europei"

Secondo il vicepremier russo Aleksander Novak, un potenziale embargo al petrolio russo potrebbe condurre a conseguenze imponderabili sul costo del carburante... 07.03.2022, Sputnik Italia

La rinuncia al petrolio russo per l'introduzione di un embargo, come qualcuno a Washington ha ipotizzato, causerebbe un effetto devastante sul mercato mondiale, facendo esplodere il prezzo ad oltre 300 dollari al barile, ha affermato il vicepremier russo Alexander Novak.In aggiunta Novak ha sostenuto che la sostituzione del petrolio russo in Europa è un processo molto lungo che nel breve periodo pagherebbero molto salatamente i consumatori europei.L'Europa sta cercando di scaricare sulla Russia i fallimenti della sua politica energetica, che hanno causato l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas, tuttavia Mosca non ha nulla a che fare con l'attuale aumento dei prezzi, ha detto ai giornalisti il ​​vicepremier Alexander Novak. Novak ha sottolineato che non c'è la Russia dietro la volatilità del mercato energetico registrata in questi giorni.Gazprom continua ad onorare gli obblighi contrattuali per le forniture di gas all'Europa, adempie al 100% il contratto per il transito attraverso l'Ucraina, ha affermato il vicepremier russo Alexander Novak.La Russia fornisce il 40% del consumo di gas in Europa ed è sempre stata un partner affidabile, ha proseguito Alexander Novak. In relazione alla situazione tesa in Ucraina sullo sfondo dell'operazione militare russa per smilitarizzare e denazificare il Paese, Novak ha inoltre avvertito che la parte russa è in possesso di informazioni, in base alle quali ci sarebbero piani del regime di Kiev per attuare provocazione sulla rete di gasdotti ucraini verso l'Europa.Novak ha sottolineato che è uno scenario "pericoloso" in cui la Russia non è affatto interessata.

