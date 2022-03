https://it.sputniknews.com/20220307/laereo-della-delegazione-russa-ai-colloqui-con-kiev-e-atterrato-allaeroporto-di-brest-15481380.html

L'aereo della delegazione russa ai colloqui con Kiev è atterrato all'aeroporto di Brest

L'aereo della delegazione russa ai colloqui con Kiev è atterrato all'aeroporto di Brest

La delegazione russa è arrivata a Brest, dove è prevista la terza tornata di colloqui tra Federazione Russa e Ucraina sulla situazione di crisi nel Paese. 07.03.2022, Sputnik Italia

L'aereo con i membri della delegazione russa diretti ai negoziati con i rappresentanti di Kiev è atterrato all'aeroporto di Brest, secondo i dati di FlightRadar.Lo stesso aereo che aveva precedentemente portato la delegazione russa in Bielorussia per i precedenti colloqui è atterrato all'aeroporto di Brest. Ha lasciato Mosca alle ore 11:22. I negoziatori russi raggiungeranno in auto il punto di incontro nella regione di Brest.Secondo Sputnik Bielorussia, sono arrivati ​​​​con la stessa formazione già vista precedentemente.Come ha detto in precedenza a Sputnik il ​​politologo bielorusso Yury Voskresensky, che è vicino all'organizzazione dell'incontro, il terzo round di negoziati è previsto per le ore 15.00 nello stesso luogo in cui si è svolto il secondo round di colloqui. Le prime due tornate di negoziati si sono svolti sul territorio della Bielorussia il 28 febbraio e il 3 marzo. Durante il secondo round, le parti hanno raggiunto un'intesa sulla fornitura congiunta di corridoi umanitari per l'evacuazione dei cittadini, la consegna di cibo e di medicinali.La Russia ha iniziato lo scorso 24 febbraio un'operazione speciale nell'Ucraina, in supporto alla popolazione del Donbass, martoriata da 8 anni di bombardamenti da parte dell'esercito di Kiev.Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di offese e del genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

