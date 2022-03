https://it.sputniknews.com/20220307/la-delegazione-russa-in-volo-verso-la-bielorussia-per-i-prossimi-colloqui-di-pace-con-lucraina-15479676.html

La delegazione russa in volo verso la Bielorussia per i prossimi colloqui di pace con l'Ucraina

La delegazione russa in volo verso la Bielorussia per i prossimi colloqui di pace con l'Ucraina

Terzo ciclo di colloqui con l'Ucraina in preparazione. La delegazione russa si sta dirigendo in queste ore in Bielorussia per la terza tornata di colloqui... 07.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-07T10:13+0100

2022-03-07T10:13+0100

2022-03-07T11:39+0100

bielorussia

ucraina

russia

mosca

kiev

mondo

sicurezza

colloqui

diplomazia

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/15426870_0:136:2995:1820_1920x0_80_0_0_71cb9067c137407d9d7ab579a52dbb1c.jpg

La delegazione della Federazione Russa è in volo verso la Bielorussia per il terzo round di negoziati con l'Ucraina, riferisce Sputnik Belorussia.La Russia ha lanciato un'operazione militare in Ucraina la mattina presto, giovedì 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di soprusi e di genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". L'operazione speciale iniziata dalla Federazione Russa nel Paese è volta alla "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

https://it.sputniknews.com/20220307/crimea-riconoscimento-come-parte-della-federazione-russa-per-parlamento-locale-inevitabile-15477641.html

bielorussia

ucraina

russia

mosca

kiev

crimea

donbass

lugansk

donetsk

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bielorussia, ucraina, russia, mosca, kiev, mondo, sicurezza, colloqui, diplomazia, crimea, donbass, repubblica popolare di lugansk, repubblica popolare di donetsk, geopolitica, lugansk, donetsk