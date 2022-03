https://it.sputniknews.com/20220307/la-dama-di-picche-alla-scala-di-milano-lunghi-applausi-alla-fine-15480775.html

La Dama di picche alla Scala di Milano: lunghi applausi alla fine

La Dama di picche alla Scala di Milano: lunghi applausi alla fine

La seconda della Dama di picche di Pyotr Il'yich Tchaikovsky alla Scala di Milano è stata rappresentata il 5 marzo senza il maestro Valery Gergiev. 07.03.2022, Sputnik Italia

Il primo marzo, infatti, il sovrintendente Dominique Meyer aveva scritto una lettera a Valery Gergiev comunicandogli che il Teatro alla Scala affiderà ad un nuovo direttore le rappresentazioni dell’opera La dama di picche.Quella dell'altro ieri e le successive sono state affidate a Timur Zangiev che, come affermato da alcuni milanesi in sala, “ha già splendidamente superato l’esame della Scala”. Non ci sono stati altri cambi nell’Orchestra e nel Coro del Teatro alla Scala e nel Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, così come tra i cantanti dell’opera, quasi tutti madrelingua russi. Gli applausi durante l’opera sono stati copiosi, soprattutto alla fine. Applausi di ovazione lunghi 10 minuti a tutti i partecipanti, che solo in scena erano più di 100 persone. Tanti apprezzamenti anche nei foyer del Teatro: “Ho visto quest’ opera qui tanto tempo fa, forse 20 anni, non me la ricordavo così bella. Tutti cantavano divinamente. Non capivo la lingua, ma la melodia, la professionalità e la passione dei protagonisti mi ha colpita profondamente” - dice una signora, frequentatrice da 50 anni del teatro alla Scala.Le prossime repliche saranno l’8, 13 e 15 marzo.

