Governo russo pubblica lista degli "Stati ostili"

Nell'elenco sono inclusi tutti i Paesi dell'Unione Europea. 07.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-07T12:55+0100

2022-03-07T12:55+0100

2022-03-07T12:58+0100

russia

occidente

geopolitica

politica internazionale

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/631/62/6316232_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d4ef4ded2c155c3edfd80352e1e3e134.jpg

Il governo della Federazione Russa ha approvato l'elenco degli Stati e territori stranieri che intraprendono azioni ostili contro la Russia; tra questi figurano l'Australia, la Gran Bretagna, i Paesi dell'Ue, l'Islanda, il Canada, il Liechtenstein, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, San Marino, Singapore, Usa, Taiwan, Ucraina, Montenegro, Svizzera e Giappone.Il governo russo ha inoltre approvato le regole per le transazioni con le società straniere soggette a sanzioni: tutte le operazioni finanziarie e gli affati delle società russe con cittadini e aziende di Paesi ostili alla Russia dovranno ricevere il via libera da parte della commissione governativa per il monitoraggio degli investimenti esteri, ha riportato l'ufficio stampa dell'esecutivo russo. Il decreto che istituisce le nuove disposizioni è stato firmato dal primo ministro Mikhail Mishustin.Le modifiche sono necessarie per garantire la stabilità finanziaria della Russia di fronte alla pressione delle sanzioni straniere, ha osservato il Consiglio dei Ministri russo.

russia

russia, occidente, geopolitica, politica internazionale