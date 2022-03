https://it.sputniknews.com/20220307/gazprom-continua-a-soddisfare-tutte-le-forniture-come-previsto-dai-contratti-15489176.html

Gazprom continua a soddisfare tutte le forniture come previsto dai contratti

Oggi i futures del TTF hanno toccato il nuovo record storico del prezzo del gas. 07.03.2022, Sputnik Italia

Gazprom ha reso noto che soddisfa pienamente tutte le richieste di forniture di gas, fornisce e continuerà a fornire contratti a lungo termine.Il corridoio ucraino è utilizzato al 100% in base agli accordi di transito correntemente vigenti.La società ha inoltre ammesso che i prezzi del gas potrebbero far segnare nuovi record nei prossimi giorni, ma le ragioni di ciò non sono da imputare a Gazprom.Oggi il TTF, uno dei principali hub del gas in Europa, ha stabilito un record storico sul prezzo del gas, toccando i $ 3.892 per 1.000 metri cubi. Secondo gli analisti, il prezzo del gas potrebbe raggiungere anche livelli più alti nel corso dei prossimi giorni e settimane.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

