Diverse migliaia di turisti russi bloccati nella Repubblica Dominicana

I diplomatici sono in contatto in queste ore con turisti numerosi russi bloccati nella Repubblica Dominicana. 07.03.2022, Sputnik Italia

Diverse migliaia di turisti russi vogliono lasciare la Repubblica Dominicana il prima possibile, con diplomatici in costante contatto con loro, secondo quanto riferito a Sputnik all'ambasciata russa in Venezuela, che lavora anche con Haiti e la Repubblica Dominicana.L'ambasciata ha fatto notare che le difficoltà per il ritorno in Russia sono sorte a causa del desiderio di molti turisti di rientrare prima del previsto: alcuni russi hanno provveduto a riprenotare i biglietti per voli precedenti o hanno acquistato posti aggiuntivi, cui è seguita una maggiore domanda per i voli esistenti.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

