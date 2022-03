https://it.sputniknews.com/20220307/conclusi-negoziati-russo-ucraini-per-kiev-piccolo-movimento-positivo-su-corridoi-umanitari-15490662.html

Conclusi negoziati russo-ucraini: per Kiev "piccolo progresso positivo" su corridoi umanitari

I negoziatori russi e ucraini hanno avuto oggi un terzo round di negoziati di pace nella regione di Brest, in Bielorussia, vicino al confine con la Polonia. I... 07.03.2022, Sputnik Italia

ucraina

russia

"Un piccolo progresso" è stato ottenuto per la necessità di migliorare la logistica per i corridoi umanitari durante i negoziati di lunedì tra Russia e Ucraina, ha affermato un membro della delegazione ucraina. Podolyak ha affermato che le parti intendono continuare i negoziati sull'aspetto politico delle questioni aperte.Per la parte russa ha parlato il capo della delegazione Vladimir Medinsky, secondo cui le non si sono realizzate le aspettative della parte russa riguardo i colloqui con l'Ucraina nella regione di Brest.Un altro membro della delegazione russa, Leonid Slutsky, ha toccato il tema della questione umanitaria.

