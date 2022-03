https://it.sputniknews.com/20220307/allarme-peste-suina-sottosegretario-alla-salute-costa-auspica-una-risposta-forte-e-misure-ad-hoc-15486478.html

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa in occasione di una visita all'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha parlato ancora una volta di peste suina, sottolineando, anche in riferimento alla pandemia di Covid-19, come serva una azione congiunta per superare le grandi emergenze che si presentano di volta in volta al Paese, come traspare dalle sue stesse parole, riportate da Ansa: La peste suina africana è al momento circoscritta al Nord Italia, dove ha colpito un'area a cavallo fra Piemonte e Liguria, con 53 casi accertati, 30 dei quali in Piemonte.Il sottosegretario ha poi sottolineato come il diffondersi della malattia potrebbe avere importanti ripercussioni sull'economia locale e nazionale qualora la stessa dovesse divenire endemica e si dovesse diffondere ad allevamenti suini, evidenziando l'importanza del comprendere come "sanità animale e umana siano intrecciate", parafrasando, come traspare dalle stesse parole del sottosegretario:La malattia non è trasmissibile all'uomo.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

