https://it.sputniknews.com/20220307/8-marzo-di-sciopero-generale-per-litalia-15479245.html

8 marzo di sciopero generale per l'Italia

Sciopero nazionale di 24 ore in programma in concomitanza con la giornata internazionale dei diritti delle donne, domani 8 marzo. Lo sciopero coinvolgerà il... 07.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-07T11:18+0100

Domani, martedì 8 marzo, in concomitanza con la festa della donna, è stato indetto dalla Confederazione Unitaria di base Cub insieme con Cobas e USB uno sciopero nazionale della durata di 24 ore.Lo sciopero interesserà tutto il settore dei trasporti, con forti ripercussioni in previsione sul trasporto locale. Si fermeranno anche i servizi maritttimi, il settore autostradale e aereo. A Torino aderisce allo sciopero nazionale l'organizzazione USB.Nel rispetto della normativa vigente in materia di sciopero, il trasporto pubblico verrà garantito nelle fasce di orario dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle 15. Per il servizio extraurbano e ferroviario da inizio servizio fino alle ore 8 e dalle 14:30 fino alle 17:30. A Milano l'ATM fa sapere che le metropolitane sono garantite per tutta la giornata. Solo dopo le 18:00 si segnalano possibili disagi, con l'eventualità inoltre che bus, tram e filobus possano non essere garantiti dalle ore 8:45 alle 15 e dopo le 18. A Roma sono a rischio bus, tram e metropolitana per tutte le 24 ore. L'agitazione sindacale riguarderà tutta la rete del trasporto pubblico Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord), le linee bus gestite dalla Roma Tpl e quelle della Cotral.Gli autisti dei bus notturni potranno scioperare solo nella notte tra il 7 e l'8 marzo.La giornata mondiale delle donne si preannuncia come una giornata di possibili disagi con esiti diversi sul territorio. Prima di mettersi in viaggio si consiglia di consultare i siti delle aziende di trasporto pubblico e locale. A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

