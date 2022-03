https://it.sputniknews.com/20220307/15480233.html

LPR, il capo della Repubblica Pasecnik dichiara: la maggior parte del territorio è stato liberato

LPR, il capo della Repubblica Pasecnik dichiara: la maggior parte del territorio è stato liberato

Il capo della Repubblica popolare di Lugansk riferisce in una intervista rilasciata al canale Rossya 1 dei progressi fatti nell'operazione speciale sul... 07.03.2022, Sputnik Italia

"Per rispondere alle vostre domande (...) non abbiamo ancora liberato un'area fortificata corrispondente a: Severodonetsk, Rubizhnoye, Lisichansk. Bene, (questi territori) sono praticamente circondati", ha detto in onda su Rossiya 1.Questa è la situazione attuale nel territorio della Repubblica popolare di Lugasnsk secondo il capo della Repubblica Leonid Pasecnik.La Russia ha iniziato lo scorso 24 febbraio un'operazione speciale nell'Ucraina, in supporto alla popolazione del Donbass, martoriata da 8 anni di bombardamenti da parte dell'esercito di Kiev.Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di offese e del genocidio dal regime di Kiev per otto anni".Per il raggiungimento di tali obiettivi si prevede di effettuare la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" nel Donbass.Secondo il Ministero della Difesa della Federazione Russa, le forze armate colpiscono solo le infrastrutture militari e le truppe ucraine. Nulla minaccia la popolazione civile. Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, forze della DPR e della LPR stanno sviluppando un'offensiva sul territorio delle due Repubbliche.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

