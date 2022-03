https://it.sputniknews.com/20220305/manovre-demergenza-15457546.html

Manovre d'emergenza

Manovre d'emergenza

L'imprenditore americano Elon Musk ha chiesto un aumento della produzione di petrolio e di gas, riconoscendo che l'energia verde non è in grado di sostituire... 05.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-05T15:12+0100

2022-03-05T15:12+0100

2022-03-07T14:39+0100

multimedia

elon musk

petrolio

gas

vignetta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/15456648_67:0:2234:1219_1920x0_80_0_0_2d7ca20ba040225a8a38f51602eff706.jpg

I prezzi del petrolio, del gas e dei prodotti della loro lavorazione, compresa la benzina, aumentano in tutto il mondo, a causa degli eventi in Ucraina. Musk ha riconosciuto che l'aumento della produzione influenzerà negativamente i suoi veicoli elettrici Tesla."Tuttavia, le soluzioni energetiche sostenibili semplicemente non possono compensare immediatamente le esportazioni russe di petrolio e gas", ha aggiunto.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

multimedia, elon musk, petrolio, gas, vignetta