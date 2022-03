https://it.sputniknews.com/20220304/stoltenberg-la-nato-non-e-parte-del-conflitto-in-ucraina-15436122.html

Stoltenberg: "La NATO non è parte del conflitto in Ucraina"

Stoltenberg: "La NATO non è parte del conflitto in Ucraina"

Prima della riunione dei ministri degli esteri dei paesi dell'alleanza a Bruxelles, il segretario generale ha ribadito che il blocco NATO non è parte coinvolta... 04.03.2022, Sputnik Italia

Stoltenberg ha poi ricordato che la NATO consiste in "un'alleanza di natura difensiva, che non cerca la guerra ed il conflitto con la Russia".Il capo della NATO ha infine aggiunto che l'incontro si sarebbe concentrato sulle conseguenze a lungo termine del conflitto in Ucraina.Mentre l'operazione militare speciale russa per smilitarizzare e "de-nazificare" l'Ucraina continua, ieri, giovedì 3 marzo, le delegazioni russa e ucraina hanno tenuto una seconda serie di negoziati di pace in Bielorussia.Il incontro tra le delegazioni russa e ucraina si era svolto lunedì nella regione di Gomel, in Bielorussia. I rappresentanti della Russia e dell'Ucraina si sono incontrati per il secondo ciclo di negoziati il 3 marzo. Le parti hanno discusso di questioni militari, internazionali e umanitarie, nonché di modi per una risoluzione politica del conflitto.Le parti ai colloqui non sono riuscite a raggiungere alcun accordo al di là della creazione di corridoi umanitari. Tuttavia, hanno deciso di incontrarsi per una terza giornata di negoziati nel prossimo futuro.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

