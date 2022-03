https://it.sputniknews.com/20220304/putin-afferma-che-la-russia-non-ha-cattive-intenzioni-nei-confronti-dei-suoi-vicini-15436498.html

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che la Russia non ha cattive intenzioni nei confronti dei suoi vicini. 04.03.2022, Sputnik Italia

Il presidente Vladimir Putin ha affermato che la Russia non ha cattive intenzioni verso i suoi vicini.Riferendosi all'operazione militare speciale in corso in Ucraina, Putin ha sottolineato che la Russia risponde solo alle "azioni negative degli altri paesi".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

russia, ucraina, vladimir putin