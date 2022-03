https://it.sputniknews.com/20220304/pnrr-istruzione-chiusi-gli-avvisi-per-nuove-scuole-mense-palestre-e-materne-15431982.html

Pnrr Istruzione: chiusi gli avvisi per nuove scuole, mense, palestre e materne

A rischio 1,2 miliardi per gli asili nido, richieste pervenute inferiori al budget previsto. Termini prorogati al 31 marzo. 04.03.2022, Sputnik Italia

Si sono chiusi i termini per le candidature ai fondi del PNRR destinati all'istruzione, che serviranno agli Enti locali per mense, palestre, asili e scuole dell'infanzia e consentiranno di ospitare una delle 195 scuole nuove previste dal piano.L'interesse dei territori è stato significativo anche per le scuole dell'infanzia, in particolare "per la costruzione di poli integrati 0-6 anni". Il bando per gli asili nido, invece, è stato prorogato al 31 marzo, perché le richieste presentate sono inferiori al budget previsto.Le richieste giunte sono pari alla metà dell'importo stanziato, cioè 1,2 miliardi. Se alla scadenza dei nuovi termini i territori non presenteranno nuove richieste, le risorse messe a disposizione saranno sottoutilizzate.Edilizia scolasticaIl Piano prevede 800 milioni per la costruzione di nuove scuole. Le domande pervenute alla scadenza del bando sono 543 per un totale di oltre 3 miliardi di finanziamenti richiesti. L'avviso si è chiuso lo scorso 8 febbraio e adesso si procederà all'individuazione delle 195 aree in cui sorgeranno i nuovi edifici. Successivamente si procederà al concordo per la progettazione.Le regioni che hanno inoltrato più candidature sono:MensePer i lavori di nuova costruzione o miglioramento delle mense scolastiche il PNRR prevede più di 400 milioni. Alla scadenza del bando chiuso il 28 febbraio sono state presentate 1.088 candidature, per un totale di finanziamenti richiesti che supera i 581 milioni di euro.Le cinque regioni che hanno inoltrato più candidature sono:PalestrePer la nuove costruzioni o miglioramento delle palestre scolastiche il finanziamento previsto dal PNRR è di 300 milioni. Al 28 febbraio 2022 sono pervenute 2.859 domande, per un totale di 2,8 miliardi di finanziamenti richiesti.Le cinque regioni che hanno inoltrato più candidature sono:Nidi e infanziaIl piano mette a disposizione 3 miliardi, suddivisi in 2,4 miliardi per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell'infanzia. Per queste ultime, destinate ai bambini dai 3-5 anni, sono arrivate 1.233 domande, per un totale di oltre 2,1 miliardi richiesti su 600 milioni disponibili.Per i nidi le richieste sono pari a circa 1,2 miliardi sul totale di 2,4 miliardi. Per consentire l'utilizzo di tutte le risorse, i termini del bando sono stati prorogati al 31 marzo.Accelerare il pianoIl ministero ha fatto sapere di aver siglato, nelle settimane scorse, Protocolli d’intesa con la Coesione territoriale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il Gestore Servizi Energetici (GSE) e Sport e Salute, per sostenere scuole ed Enti locali e rendere più rapido il processo di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza."Continueremo nei prossimi giorni, coordinando il potenziamento delle azioni della task force dell’Agenzia per la Coesione a sostegno dei Comuni”, conclude il ministro.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

