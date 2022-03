https://it.sputniknews.com/20220304/perche-i-gatti-amano-cosi-tanto-le-scatole-15392455.html

Perché i gatti amano così tanto le scatole?

Perché i gatti amano così tanto le scatole?

A questa eterna domanda, a quanto sembra, gli scienziati hanno trovato non solo una, ma ben due risposte. 04.03.2022

Gli scienziati sono giunti a capire perché i gatti amano così tanto mettersi e sedere nelle scatole, comunica Live Science.Secondo Gabriella Smith, dottoranda in cognizione animale comparativa, questo comportamento deriva da istinti semplici. "Sappiamo che l'amore dei gatti per le scatole costituisce una forma di comfort. Ha senso da un punto di vista evolutivo e calma l’animale", ha affermato la Smith.Il senso di sicurezza è particolarmente importante per un animale in situazioni stressanti, come quando un gatto di strada viene portato in una casa per la prima volta.Nel 2019, degli scienziati olandesi hanno osservato che la capacità di nascondersi risultava fondamentale per ridurre i livelli di stress nei gatti appena accolti in un rifugio per animali.Misurando i livelli di stress nei gatti con una scala Cat-Stress-Score non invasiva, gli scienziati hanno anche osservato come, in assenza di altri rifugi, i gatti tendevano a capovolgere dei vassoi per nascondercisi sotto.Sembrerebbe poi che i gatti adorino sedersi anche in scatole che non sono tridimensionali. Nel 2021 è stato condotto un esperimento con dei gatti ed il contorno di Kanizsa, una figura rettangolare con gli angoli incollati al pavimento.Pur essendo bidimensionale e senza le pareti, è stato osservato che i gatti amano tanto le scatole da essere pronti a sedersi anche in quelle che sono 2D.Un'altra spiegazione plausibile, che però non è ancora stata testata scientificamente, è che i gatti amano le scatole perché sono predatori che cacciano tendendo imboscate. Qualsiasi amante dei gatti può confermare che questi amino sfruttare scatole e angoli per nascondersi prima di attaccare un giocattolo o una persona.I felini domestici non sono gli unici gatti a cui piacciono le scatole. Secondo quanto osservato negli zoo, anche i puma, i leoni e le tigri amano mettersi in scatole di qualsiasi dimensioni e giocarci.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

