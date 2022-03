https://it.sputniknews.com/20220304/passa-per-un-voto-la-riforma-del-catasto-ma-la-maggioranza-si-spacca-15431357.html

Passa per un voto la riforma del Catasto, ma la maggioranza si spacca

Passa per un voto la riforma del Catasto, ma la maggioranza si spacca

Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno votato contro in commissione Finanze alla Camera. Il premier aveva minacciato le dimissioni in caso di bocciatura... 04.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-04T12:19+0100

2022-03-04T12:19+0100

2022-03-04T12:19+0100

mario draghi

immobili

imu

lega

forza italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/10150498_0:0:2925:1646_1920x0_80_0_0_71616c7c2732ca1c6d4b4c9ab2b90f6e.jpg

Alta tensione nell’intera giornata di ieri nella maggioranza di governo. Fibrillazioni legate al tema della riforma del Catasto, che aveva visto attriti e ultimatum già nella giornata di mercoledì.Il testo, che prevede la revisione delle rendite catastali e una mappatura per far emergere gli immobili fantasma, è stata approvata di un soffio, appena un voto in commissione Finanze alla Camera.Ha prevalso la linea del premier Mario Draghi, che non ha mollato di un centimetro sul tema.Un voto molto teso, perché il premier aveva fatto capire che nel caso in cui l’articolo 6 fosse stato cancellato si sarebbe dimesso.Per Draghi la riforma del catasto è imprescindibile come tassello della legge per il nuovo sistema fiscale.Centrodestra compatto, a rischio il governo?A cercare una mediazione su un tema così sensibile per il centrodestra è stata Forza Italia, che ha tentato, per l’intera giornata, di modificare l’articolo 6, limitandone gli obiettivi alla sola emersione degli immobili fantasma.Draghi ha anche sentito direttamente il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Entrambi sono rimasti sulle proprie posizioni.Matteo Salvini, dopo lo strappo, ha chiesto un appuntamento a Draghi, secondo fonti della Lega. “Non mi spiego l’insistenza sulla revisione del catasto e il conseguente, negativo segnale di un futuro aumento di tasse”, avrebbe detto.Draghi va avanti con il suo pianoIntanto, il premier ha fatto capire chiaramente che non intende sottostare a veti e che continuerà a lavorare sulle riforme da approvare con chi le vota, indipendentemente dalla vera maggioranza che sostiene il governo.Altrimenti, è il sottinteso, lascerà l’incarico di presidente del Consiglio.Parlando al Cavaliere, secondo le ricostruzioni di stampa, ha detto chiaramente che se qualche partito intende creare le condizioni per una rottura non ha che da esporsi, se ne assumerà le responsabilità di fronte al Paese.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, immobili, imu, lega, forza italia