https://it.sputniknews.com/20220304/ministeriale-nato-di-maio-chiude-alla-no-fly-zone-sopra-lucraina-15438313.html

Ministeriale NATO: Di Maio chiude alla 'no fly zone' sopra l'Ucraina

Ministeriale NATO: Di Maio chiude alla 'no fly zone' sopra l'Ucraina

Al termine della ministeriale NATO a Bruxelles, Di Maio ha dichiarato di non essere a favore di una 'no fly zone' sopra l'Ucraina, in quanto questa... 04.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-04T17:37+0100

2022-03-04T17:37+0100

2022-03-04T17:37+0100

luigi di maio

ue

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/13823990_0:535:2689:2048_1920x0_80_0_0_037993ba9e43b1814620367875807416.jpg

Di Maio ha poi ribadito che la volontà della NATO sarebbe quella di evitare un conflitto continentale, specificando che le sole armi che, oltre alla diplomazia, verranno usate per fermare il conflitto attuale saranno sanzioni sempre più pesanti nei confronti della Russia e un maggiore sostegno, anche militare, a Kiev.Il ministro degli esteri ha poi ricordato i suoi prossimi impegni, tra cui il Cosiglio Affari Esteri UE:Di Maio ha anche speso parole sui combattimenti di questa notte alla centrale atomica di Zaporozhzhia, definendo l'attacco russo alla più grande centrale nucleare d'Europa un fatto totalmente "inaccettabile", nonchè "inquietante", in quanto un eventuale danneggiamento della centrale avrebbe compromesso non solo la vita dei cittadini ucraini ed europei, ma anche di quelli russi.Infine, Di Maio ha comunicato che sul fronte energetico l'Italia continuerà a impegnarsi a livello bilaterale. Dopo il viaggio in Algeria, Di Maio ha promesso infatti che volerà in altri paesi, con l'obbiettivo di accrescere la diversificazione energetica dell'Italia e diminuire quindi la dipendenza energetica da Mosca.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luigi di maio, ue, russia, ucraina