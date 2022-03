https://it.sputniknews.com/20220304/lungheria-bandisce-lexport-del-grano-15441834.html

L'Ungheria bandisce l'export del grano

L'Ungheria mette al bando l'export del grano a causa del recente aumento dei prezzi causato dalla situazione nell'Ucraina, ha affermato il ministro... 04.03.2022, Sputnik Italia

mondo

economia

Il ministro dell'Agricoltura ha annunciato che il decreto governativo è stato pubblicato venerdì sera.Oggi pomeriggio il prezzo del grano alla borsa di Chicago ha toccato un massimo in quasi 14 anni e il mais quello di nove anni a causa dei rischi di interruzioni dell'approvvigionamento dovuti alla situazione in Ucraina.La Russia ha annunciato l'inizio di un'operazione militare speciale in Ucraina la mattina di giovedì 24 Febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che l'obbiettivo dell'operazione è la "protezione delle persone che sono state vittima di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo motivo, ha detto, si deve effettuare una "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", oltre che assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di "crimini sanguinari contro i civili" del Donbass.Con il supporto delle forze armate della Federazione Russa, i gruppi della DPR e LPR proseguono la loro avanzata. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, ha sottolineato il presidente russo.

mondo, economia