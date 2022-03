https://it.sputniknews.com/20220304/lufthansa-scopre-le-carte-per-ita-ad-spohr-litalia-e-il-mercato-piu-importante-al-mondo-15434369.html

Lufthansa scopre le carte per Ita, ad Spohr: “L’Italia è il mercato più importante al mondo”

Secondo soltanto agli Stati uniti, per gli interessi della compagnia aerea tedesca, che è pronta a diversi tipi di accordo con il vettore italiano, fino... 04.03.2022, Sputnik Italia

Ita Airways aprirà la sua data room a Lufthansa e Msc Group, le due compagnie interessate a entrare nell’operazione di privatizzazione della società.Indicazione che è apparsa ancora più chiara da ieri, quando l’amministratore delegato del vettore tedesco Carsten Spohr ha spiegato che la compagnia è aperta a ogni ipotesi.Lufthansa potrebbe stringere un semplice accordo commerciale, una vera alleanza industriale o acquistare una quota di minoranza dentro Ita.L’Italia “centrale” nei piani tedeschiIta interessa a Lufthansa per l’ingente flusso di viaggiatori e turisti che arrivano o transitano per l’Italia, “il mercato più importante al mondo”, secondo solo a quello degli Stati Uniti, secondo Spohr.Lo scalo di Malpensa, invece, sarebbe un’ulteriore base di lancio per le merci, settore in cui sia Lufthansa che Msc (leader mondiale nella movimentazione dei container) hanno avuto grossi risultati e in cui anche Ita ha messo un piede.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

