Gazprom prenota il gasdotto Yamal-Europa a pieno giorno per il terzo giorno consecutivo

La società ha acquistato circa 256.000 metri cubi all'ora del volume di transito, che sarà in grado di utilizzare dalle 06:00 centroeuropee del 5 marzo alla stessa ora del 6 marzo. Si tratta di circa il 7% della capacità totale disponibile per la prenotazione.Giovedì, per la prima volta dopo un lungo periodo, Gazprom ha usufruito dell'offerta di prenotare le capacità del gasdotto Yamal-Europa per l'intera giornata, dopodiché ha ordinato le capacità del gasdotto per l'intero venerdì. Sebbene le forniture dirette di gas attraverso di esso vengano periodicamente interrotte e vada nuovamente in modalità inversa, la dinamica generale di crescita della domanda di gas di Gazprom è visibile, soprattutto durante le ore notturne più fredde.Allo stesso tempo, il transito del gas russo anche attraverso il sistema di trasporto del gas ucraino si mantiene al massimo degli obblighi contrattuali di Gazprom da una settimana. L'attuale volume di domande per il pompaggio di sabato attualmente ammonta a 109,5 milioni di metri cubi.Gli esperti attribuiscono la crescita delle esportazioni del gas russo negli ultimi giorni a rischi politici legati all'operazione militare russa in Ucraina, nonché alle previsioni meteorologiche in Europa. Allo stesso tempo, stando ai dati di Wind Europe, è diminuita anche la produzione di energia eolica nell'UE. Il 3 marzo, rappresentava solo il 9,7% della produzione totale nell'Unione Europea, mentre la scorsa settimana era in media al livello del 22,24%.

