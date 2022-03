https://it.sputniknews.com/20220304/draghi-a-bruxelles-dalla-von-der-leyen-sul-tavolo-energia-e-rifugiati-15432008.html

Draghi a Bruxelles dalla von der Leyen: sul tavolo energia e rifugiati

Il premier discuterà della strategia europea per trovare alternative al gas russo per i paesi più esposti e meno indipendenti, come l’Italia. E poi delle... 04.03.2022, Sputnik Italia

Il premier Mario Draghi è atteso lunedì dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Bruxelles.I temi da discutere, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 marzo, che si terrà a Versailles, sono principalmente energia e profughi, in chiave emergenziale, dopo la crisi in Ucraina.Energia e diplomaziaIl presidente del Consiglio ha intenzione di discutere con la von der Leyen le fonti di approvvigionamento alternativo al gas russo, che vanno ricercate con un lungo lavoro diplomatico.A preoccupare sono le prospettive sia sulle bollette sia sul prossimo inverno e sul costo dell’energia, che potrebbe pesare sulla ripresa.E, come elemento collaterale, l’emissione di nuovo debito europeo, per finanziare i paesi più esposti.L’accoglienza europeaSi discuterà anche della strategia per i rifugiati che fuggono dall’Ucraina.I ministeri dell’Interno hanno stabilito la protezione temporanea per tutti i cittadini ucraini.In Italia dovrebbero arrivare circa 800mila donne, uomini e bambini.Il flusso va organizzato e controllato: serve un database di chi arriverà.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

