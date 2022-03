https://it.sputniknews.com/20220304/covid-iss-rt-in-lieve-aumento-incidenza-continua-a-diminuire-15437138.html

Covid, Iss: Rt in lieve aumento, incidenza continua a diminuire

Covid, Iss: Rt in lieve aumento, incidenza continua a diminuire

Rt in lieve aumento, ma al di sotto della soglia epidemica. In calo ricoveri in terapia intensiva e area medica, resta basso il rischio delle regioni. 04.03.2022

La pandemia di Covid-19 continua ad arretrare in Italia. Il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità mostra un calo dell'incidenza dei casi di positività, nonostante un lieve aumento dell'indice Rt.Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 433 casi ogni 100mila abitanti, rispetto al 552 della precedente rilevazione. L'Rt resta sotto il valore 1, ma passa da 0,73 a 0,75 (con variazioni entro 0,67 – 0,96), mentre l'indice medio di trasmissibilità calcolato solo sui casi sintomatici passa da 0,76 a 0,77.Rischi delle RegioniResta basso il rischio di tutte le regioni e province autonome, solo 8 riportano almeno una singola resilienza, ma nessuna ne ha molteplici.Ricoveri in ospedaleSi alleggerisce la pressione sugli ospedali, con una diminuzione del tasso di occupazione nazionale nei reparti di terapia intensiva e area medica.In terapia intensiva è al 6,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 marzo), rispetto all'8,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio). In area medica le occupazioni sono al 14,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 marzo), rispetto al 18,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio).

