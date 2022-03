https://it.sputniknews.com/20220304/colloquio-telefonico-tra-i-capi-di-stato-maggiore-di-russia-e-francia-15440989.html

Colloquio telefonico tra i capi di stato maggiore di Russia e Francia

Confermata la conversazione al telefono tra il Capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov e il corrispettivo francese Thierry Burcart. 04.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-04T20:23+0100

2022-03-04T20:23+0100

2022-03-04T20:23+0100

Il 4 marzo 2022 ha avuto luogo un colloquio telefonico tra il Capo di stato maggiore e Generale delle Forze Armate, nonché vice ministro della difesa della Federazione Russa, Valery Gerasimov, e il Capo di stato maggiore generale delle forze armate francesi, Thierry Burcart.Durante il colloquio telefonico, i due capi militari hanno parlato della situazione dell'Ucraina, si legge nel rapporto.La mattina del 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione militare speciale in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di violenza e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni". Per questo, ha detto, si rende necessaria la "smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina", nonché assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini perpetrati contro gli abitanti del Donbass.I gruppi della DPR e LPR portano avanti la loro offensiva con il supporto delle forze armate della Federazione Russa. Tuttavia, non è prevista l'occupazione dell'Ucraina, come ha sottolineato il presidente russo.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

2022

