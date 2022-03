https://it.sputniknews.com/20220303/viceministro-esteri-russo-le-relazioni-di-mosca-con-loccidente-si-riprenderanno-dal-minimo-storico-15422038.html

Viceministro Esteri russo: le relazioni di Mosca con l'Occidente si riprenderanno dal minimo storico

Viceministro Esteri russo: le relazioni di Mosca con l'Occidente si riprenderanno dal minimo storico

Le relazioni della Russia con gli Stati Uniti e l'Occidente, in generale, si riprenderanno dall'attuale minimo storico, ha dichiarato il viceministro degli... 03.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-03T21:04+0100

2022-03-03T21:04+0100

2022-03-03T21:04+0100

situazione in ucraina

russia

usa

unione europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/14893068_0:506:2047:1657_1920x0_80_0_0_71fd468499de06b178cd8cfd8f456d62.jpg

"Sono sicuro che ci allontaneremo da questo fondo e inizieremo ad uniformare le relazioni. Ciò richiede la volontà politica dell'Occidente, principalmente degli Stati Uniti", ha dichiarato Ryabkov. Allo stesso tempo, il diplomatico ha osservato che le relazioni non saranno più le stesse, aggiungendo che Russia e Occidente possono iniziare a muoversi verso "qualcosa di nuovo".Mosca sta attualmente lavorando per mitigare i danni delle sanzioni imposte da Stati Uniti e UE sulla scia dell'operazione russa in Ucraina, ha affermato il funzionario. A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

russia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

situazione in ucraina, russia, usa, unione europea