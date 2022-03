Ucraina sospende l'export di gas con effetto immediato

"Il ministero dell'Energia dell'Ucraina ha vietato ai partecipanti al mercato di esportare gas naturale dal territorio doganale del nostro paese. Ciò vale anche per il gas depositato in impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in Ucraina nella modalità "deposito doganale". La misura restrittiva è stata introdotta con un decreto del ministero dell'Energia del 3 marzo in relazione alle azioni belliche in Ucraina", fa sapere Naftogaz in un comunicato stampa.