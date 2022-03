https://it.sputniknews.com/20220303/ucraina-la-germania-inviera-2700-missili-antiaerei-a-kiev-15416365.html

Ucraina, la Germania invierà 2.700 missili antiaerei a Kiev

Ucraina, la Germania invierà 2.700 missili antiaerei a Kiev

La Germania ha già inviato una prima spedizione di armi e ha deciso di aumentare al 2% le spese militari, per creare un fondo da 100 miliardi per la Difesa. 03.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-03T12:04+0100

2022-03-03T12:04+0100

2022-03-03T12:04+0100

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/886/82/8868228_0:122:2475:1514_1920x0_80_0_0_2896563b5e56e3c6b28e88a4b2560573.jpg

Berlino ha approvato un ulteriore sostegno all'Ucraina, con la consegna di una dotazione di sistemi di difesa antiaerea, in totale 2.700 missili. Lo riferiscono le agenzie Afp e Dpa, citando fonti ministeriali.La fornitura dovrebbe includere missili anti-balistici Arrow e STRELA di fabbricazione sovietica, precedentemente in dotazione nella Repubblica Democratica Tedesca.La Germania ha già inviato al fronte la prima spedizione di armi, che comprende 1.000 missili anticarro e altri 500 missili antiaerei, ha annunciato Berlino mercoledì sera.Sabato scorso il governo tedesco ha annunciato una svolta nella sua strategia militare, con la decisione di aumentare dall'1,4 al 2 per cento del Pil la spesa militare, per creare un fondo da 100 miliardi di euro destinato alla Difesa.L'operazione in UcrainaIl 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina, in risposta alle richieste di aiuto delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle truppe ucraine.I primi negoziati tra le delegazioni russa e ucraina si sono svolti lunedì nella regione di Gomel, in Bielorussia. La delegazione russa era guidata dall'aiutante presidenziale Vladimir Medinsky.L'ufficio del presidente ucraino Zelensky aveva affermato che "la questione chiave dei negoziati era un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe dal territorio dell'Ucraina".Medinsky ha dichiarato lunedì, dopo i colloqui, che le delegazioni avevano concordato di tenere un nuovo ciclo di negoziati in Bielorussia che si svolgerà giovedì mattina.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania