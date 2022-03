https://it.sputniknews.com/20220303/tor-vergata-e-un-arco-con-tecnologia-ntf-ecco-location-e-logo-di-roma-expo-2030-15426592.html

Tor Vergata e un arco con tecnologia Ntf: ecco location e logo di Roma Expo 2030

Tor Vergata e un arco con tecnologia Ntf: ecco location e logo di Roma Expo 2030

03.03.2022

Un vero e proprio algoritmo, un “simbolo dinamico” che permette di mostrare le varie sfaccettature del logo scelto per la candidatura di Roma ad ospitare l’Expo 2030. L’immagine di un arco costruita con la tecnologia Ntf che è stata presentata oggi al Padiglione Italia di Expo Dubai insieme alla location scelta per ospitare l’edizione dell’Esposizione che cadrà tra otto anni: Tor Vergata.Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha poi svelato che è l'area di Tor Vergata, vicino al campus dell'omonima università, la zona scelta dal Campidoglio come sede per la candidatura ad Expo 2030. Un progetto supervisionato dall’archistar Carlo Ratti e che si basa sul concetto di rigenerazione urbana sostenibile.Di Maio: “Certi che ci sarà un’attenzione particolare per Roma”In un messaggio proiettato nel corso dell’evento che si è svolto a Dubai, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è detto fiducioso sulla possibilità che Roma si aggiudichi l’Expo 2030, battendo le candidature di Mosca, Busan, Odessa e Riad.Per Di Maio la Capitale mostra “un virtuoso equilibrio tra un design urbano moderno e l'ambiente. Una nuova visione per una città del futuro può ripartire da Roma e propagarsi nei paesi vicini, così come furono costruite le strade romane e collegano ancora l'Italia all'Europa e al bacino del Mediterraneo".Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile è intervenuto e con un tweet ha sottolineato che Expo 2030 “è un’opportunità per connettersi con il mondo”.Tor Vergata, il progettoLa sfida per Expo 2030 è provare a recuperare la Vela di Calatrava, opera iniziata per i Mondialidi Nuoto del 2009 e mai terminata.La candidatura di Roma è “basata sulla sostenibilità e l'inclusione, vogliamo promuovere una rigenerazione verde tra le città e gli ambienti naturali".L'architetto Ratti immagina che l’Expo 2030 a Roma possa ospitare "30 milioni di visitatori, 150 paesi partecipanti, su 210 ettari”.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

