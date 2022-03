https://it.sputniknews.com/20220303/sputnik-interrompe-le-trasmissioni-in-quattro-paesi-ue-15424294.html

Sputnik interrompe le trasmissioni in quattro paesi UE

Dal 3 marzo, l'agenzia di stampa e radio internazionale Sputnik ha interrotto le trasmissioni su siti Web, trasmissioni radiofoniche e social network... 03.03.2022, Sputnik Italia

francia

grecia

germania

spagna

All'inizio di marzo, la leadership dell'UE ha deciso di vietare la trasmissione e la distribuzione di contenuti Sputnik in Europa.Tutte le licenze e i contratti delle organizzazioni europee per la distribuzione del segnale e del contenuto di Sputnik devono essere annullati, afferma la decisione dell'UE.Inoltre, dall'inizio di marzo, le applicazioni Sputnik non sono più disponibili per il download nell'App Store al di fuori della Russia. Nel discorso finale al loro pubblico, le redazioni di Sputnik hanno sottolineato di essere state costrette a prendere una decisione del genere dalle autorità europee, che per molti anni hanno cercato con tutte le loro forze di sradicare un punto di vista altro, diverso dal proprio. Le redazioni di Sputnik in Spagna, Francia, Germania e Grecia hanno inoltre ringraziato tutti i giornalisti e gli esperti che hanno collaborato con loro negli anni.

