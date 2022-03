https://it.sputniknews.com/20220303/romania-7-militari-morti-durante-una-fallita-missione-di-soccorso-per-individuare-un-jet-scomparso-15411433.html

Romania: 7 militari morti durante una fallita missione di soccorso per individuare un jet scomparso

Mercoledì sera, un pilota di un MiG-21 LanceR dell'aeronautica rumena ha segnalato condizioni meteorologiche sfavorevoli e gli è stato ordinato di tornare alla... 03.03.2022, Sputnik Italia

romania

Il ministero della Difesa rumeno ha confermato che sette persone sono morte dopo che un elicottero militare si è schiantato nell'est della nazione, vicino al Mar Nero, durante una missione di ricerca e salvataggio di un caccia disperso dell'aeronautica militare rumena. Le condizioni dell'aereo rimangono sconosciute.Secondo il ministero, sono state istituite due commissioni speciali per indagare sugli incidenti, con particolare attenzione alle operazioni di ricerca e salvataggio dell'elicottero Puma.I funzionari in precedenza avevano affermato che il MIG-21 LanceR dell'86a base aerea ha perso il contatto con la torre di controllo mercoledì sera ed è sparito dai radar durante una missione di pattugliamento aereo nella regione di Dobrogea, nel sud-est della Romania. Poco dopo, l'elicottero IAR 330-Puma è stato incaricato di una missione di ricerca, ma anche questo è scomparso.Il sito web di notizie Romania-Insider ha riferito che l'incidente dell'elicottero è avvenuto "a causa dell’incremento delle missioni di polizia aerea" nel paese, presumibilmente a causa dell'operazione militare speciale russa in corso per smilitarizzare e "denazificare" l'Ucraina. L'operazione è stata annunciata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio, dopo una richiesta di assistenza da parte delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, che hanno assistito a settimane di bombardamenti crescenti da parte dell'esercito ucraino.G4Media, un altro organo d'informazione rumeno, ha pubblicato filmati che ritraggono il relitto dell'elicottero precipitato in fiamme, sostenendo che c'è stata "un'enorme esplosione" sul Mar Nero a seguito dell'incidente.Gli ha fatto eco il premier Nicolae Ciuca, che si è detto "profondamente addolorato per la tragica fine dell'esercito rumeno morto questa notte a Dobrogea".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

