Mosca: "L'Occidente non può fingere di non avere colpe per il confronto ucraino-russo"

Mosca: "L'Occidente non può fingere di non avere colpe per il confronto ucraino-russo"

La Russia ha cercato di impedire l'attuale sviluppo degli eventi intorno all'Ucraina, ma l'Occidente ha preferito non accorgersene e ora dimentica le proprie...

Il diplomatico ha definito l'operazione russa una mossa forzata, dopo che tutte le trattative, i compromessi, i chiarimenti e le spiegazioni sono falliti.I paesi occidentali non possono fingere di non essere coinvolti in questo, di non essere "gli ideologi del confronto intra-ucraino e del confronto dell'Ucraina, in primo luogo, con la Russia", ha aggiunto.Commentando le sanzioni anti-russe, il diplomatico ha affermato che è difficile valutare quanto le sanzioni saranno a lungo termine, rilevando che tutto può ancora tornare alla normalità.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

