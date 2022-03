https://it.sputniknews.com/20220303/lue-punta-sulla-produzione-di-chip-dalla-bei-600-milioni-a-francia-e-italia-15415203.html

L’UE punta sulla produzione di chip, dalla Bei 600 milioni a Francia e Italia

Il prestito è assegnato alla franco-italiana STMicroelectronics per investimenti in ricerca e sviluppo di semiconduttori avanzati negli impianti di Agrate... 03.03.2022, Sputnik Italia

La corsa alla transizione ecologica ha reso evidente la necessità di avere una produzione interna di semiconduttori. L’Europa ha soltanto il 10% di capacità di produzione mondiale, in discesa dal 24% del 2000, e adesso punta a riprendere il controllo del settore.Si tratta di un prestito per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per tecnologie e componenti innovative, così come in linee di produzione pilota per semiconduttori avanzati.Gli investimenti saranno realizzati negli impianti esistenti della STMicroelectronics in Italia (Agrate e Catania) e in Francia (Crolles).Secondo quanto ha reso noto la Bei, i 600 milioni di euro contribuiranno allo sviluppo di tecnologie e prodotti per affrontare le grandi sfide della transizione ambientale e della trasformazione digitale in tutti i settori.Un mercato da 500 miliardiIl settore dei semiconduttori e dei chip vale a livello mondiale oltre 500 miliardi di euro e si prevede che raddoppierà entro il 2030.L’investimento della Bei arriva subito dopo il “Chips Act”, che permetterà di raddoppiare la produzione di semiconduttori entro il 2030 e mobiliterà oltre 43 miliardi di euro per la produzione di semiconduttori in Europa, tra fondi pubblici e privati.“Non c'è sovranità politica senza sovranità tecnologica e l’Europa deve usare tutti gli strumenti a sua disposizione per investire nelle nuove tecnologie”, ha dichiarato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

