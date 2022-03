Lavrov: verrà trovata una soluzione alla situazione in Ucraina, le richieste russe sono minime

https://it.sputniknews.com/20220303/lavrov-verra-trovata-una-soluzione-alla-situazione-in-ucraina-le-richieste-russe-sono-minime-15417977.html

La Russia ha lanciato un'operazione speciale, il 24 febbraio, con l'obiettivo di smilitarizare e "de-nazificare" l'Ucraina, a seguito dell'incapacità di Kiev...

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha espresso fiducia relativamente al fatto che si troverà una soluzione alla crisi ucraina e ha osservato che le richieste di Mosca sono "minime". Aggiungendo poi che la Russia non può consentire all'Ucraina di rappresentare una minaccia per la sicurezza del Paese.L'alto diplomatico ha, inoltre, affermato che il secondo truno dei negoziati tra Russia e Ucraina avrà luogo oggi, 3 marzo. Il ministro ha aggiunto poi che la Russia è pronta a discutere di garanzie di sicurezza anche per l'Ucraina e per l'intera Europa durante questi colloqui.Lavrov ha affermato che la delegazione ucraina ha promesso di esporre la sua posizione durante i prossimi negoziati. Osservando, tuttavia, che Kiev non sta agendo in modo indipendente nelle trattative.Il diplomatico ha poi osservato che l'Occidente non ha l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'Ucraina sulla base di un equilibrio con gli interessi della Russia. L'unica cosa che interessa all'Occidente è "demolire" la Russia, ha spiegato Lavrov.Il dialogo con la NATOIl ministro degli Esteri è sicuro che si stiano preparando piani di guerra contro la Russia. Lavrov ha avvertito che una terza guerra mondiale sarà uno scontro nucleare.Lavrov ha affermato di ritenere che l'isteria intorno all'Ucraina in Occidente alla fine passerà e che verrà riavviato il dialogo tra Mosca e la NATO. Il diplomatico ha aggiunto che il Cremlino è pronto.Il ministro ha, inoltre, affermato che il mondo "sente la Russia, ma è difficile dire se la sta ascoltando". Ha espresso la convinzione che la maggioranza capisca cosa intende, ma sia "costretta a rispettare rigidi dettami".Le valutazioni sull'operazione speciale russa sono "premature"Il Ministro degli esteri russo ha anche messo in guardia dal fare qualsiasi valutazione sull'operazione speciale che la Russia ha lanciato in Ucraina il 24 febbraio, osservando che sarebbe "prematuro" farlo. Lavrov ha affermato che l'operazione è ancora in corso e che i suoi obiettivi rimangono invariati: la rimozione di tutte le armi che possono mettere in pericolo la Russia, la denazificazione del paese e garantire la sicurezza russa da parte dell'Ucraina che rimane fuori dalla NATO.Il ministro ha proseguito affermando che il neonazismo è fiorente in Ucraina e che colpisce non solo la popolazione russa, ma anche quella ebraica. Lavrov ha sottolineato che i neonazisti sono persino coinvolti in violenze fisiche, anche nel Donbass.Aggiungendo che i "veri assassini" stanno combattendo per Kiev e ha sottolineato che i battaglioni nazionalisti ucraini nel Donbass si comportano come predoni e ladri. Lavrov ha anche messo in guardia sulle provocazioni che si stanno pianificando a Mariupol.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

