https://it.sputniknews.com/20220303/lavrov-mosca-accoglie-con-favore-gli-sforzi-di-mediazione-di-macron-15420767.html

Lavrov: Mosca accoglie con favore gli sforzi di mediazione di Macron

Lavrov: Mosca accoglie con favore gli sforzi di mediazione di Macron

La Russia accoglie con favore gli sforzi di mediazione che sta compiendo il presidente francese Emmanuel Macron per risolvere la situazione in Ucraina, ha... 03.03.2022, Sputnik Italia

2022-03-03T14:05+0100

2022-03-03T14:05+0100

2022-03-03T14:05+0100

mondo

politica

russia

francia

sergey lavrov

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/879/06/8790619_0:286:2623:1761_1920x0_80_0_0_8d081f23c7d8ef900e0e4ace5a290e98.jpg

"Lo ripeto, accogliamo con favore gli sforzi di mediazione del signor Macron. Il presidente Putin gli ha spiegato molte volte come vediamo gli esiti della situazione attuale se il presidente Macron aiuta a convincere il signor Zelensky a non correre tra la NATO e l'UE e poi parlare di negoziati", ha detto il diplomatico, rispondendo a una domanda di un giornalista francese.Lavrov ha messo in rilievo una lunga tradizione della Francia nella mediazione in vari conflitti. In particolare, ha ricordato la mediazione dell'ex presidente Nicolas Sarkozy, che ha aiutato a risolvere il conflitto tra la Georgia e l'Ossezia del Sud, nonché il lavoro di Macron e l'ex presidente François Hollande nella creazione del cosiddetto Formato Normandia, nell'ambito del quale sono stati firmati gli Accordi di Minsk.L'operazione in UcrainaIl 24 febbraio, la Russia ha lanciato un'operazione speciale in Ucraina, in risposta alle richieste di aiuto delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk per contrastare l'aggressione delle truppe ucraine.I primi negoziati tra le delegazioni russa e ucraina si sono svolti lunedì nella regione di Gomel, in Bielorussia. La delegazione russa era guidata dall'aiutante presidenziale Vladimir Medinsky.L'ufficio del presidente ucraino Zelensky aveva affermato che "la questione chiave dei negoziati era un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe dal territorio dell'Ucraina".Medinsky ha dichiarato lunedì, dopo i colloqui, che le delegazioni avevano concordato di tenere un nuovo ciclo di negoziati in Bielorussia che si svolgerà giovedì pomeriggio.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

https://it.sputniknews.com/20220303/lavrov-verra-trovata-una-soluzione-alla-situazione-in-ucraina-le-richieste-russe-sono-minime-15417977.html

russia

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, russia, francia, sergey lavrov, emmanuel macron