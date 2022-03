Lavrov: la Russia è pronta a discutere della sicurezza dell'Ucraina e di tutta l'Europa

https://it.sputniknews.com/20220303/lavrov-la-russia-e-pronta-a-discutere-della-sicurezza-dellucraina-e-di-tutta-leuropa-15418433.html

La Federazione Russa è pronta a discutere le garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per tutta l'Europa, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey... 03.03.2022, Sputnik Italia

"Siamo pronti, siamo aperti a discutere i modi per garantire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, tutta l'Europa e, naturalmente, la Federazione Russa", ha affermato il ministro in un'intervista ai media russi e stranieri.Dal 24 febbraio la Russia sta conducendo un'operazione militare speciale in Ucraina per proteggere i civili nelle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk, le cui autorità hanno fatto appello a Mosca per ricevere assistenza in mezzo ai bombardamenti in corso dei loro territori da parte delle forze ucraine.Mentre l'operazione militare speciale russa per smilitarizzare e "de-nazificare" l'Ucraina continua, si prevede che oggi, giovedì 3 marzo, le delegazioni russa e ucraina terranno una seconda serie di negoziati di pace in Bielorussia. La delegazione russa è arrivata ai colloqui mercoledì, mentre la delegazione ucraina dovrebbe arrivare in mattinata di giovedì.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

