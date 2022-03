https://it.sputniknews.com/20220303/la-scienziata-della-pillola-anti-covid-pfizer-inventata-grazie-allintelligenza-artificiale-15410366.html

La scienziata della pillola anti-Covid Pfizer: inventata grazie all’Intelligenza artificiale

Paxlovid è in Italia da un mese, è stata usata su 912 pazienti. Resisterà anche alle varianti come Omicron, assicura la casa farmaceutica. 03.03.2022, Sputnik Italia

Un medicinale atteso e che da un mese è arrivato anche in Italia, la cui sperimentazione è iniziata a marzo del 2020, poco dopo l’inizio della pandemia, e che ha ricevuto dall’Intelligenza artificiale un contributo essenziale.Si tratta della pillola anti-Covid sviluppata da Pfizer, Paxlovid, che, presa subito dopo il contagio, riduce del 90% il rischio di sintomi gravi.Parla così Annaliesa Anderson, microbiologa di Pfizer e responsabile dello sviluppo della pillola, in un’intervista a Repubblica.Paxlovid è disponibile in Italia dal 4 febbraio ed è stato usato finora su 912 pazienti con fattori di rischio.Uno sviluppo totalmente digitaleLa pillola anti-Covid è nata come costola di studi che erano già in corso contro la Sars, ma è totalmente nuova.Un obiettivo che è stato realizzato in modo digitale. “Il nostro obiettivo era stagliuzzare e rendere inutilizzabile una proteina che il coronavirus usa per replicarsi: la proteasi”.Dopo questa fase, in cui sono state disegnate diverse centinaia di molecole adatte allo scopo, “l’Intelligenza artificiale ci ha aiutato a individuare la migliore, quella più efficace e adatta a essere presa per bocca".A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

Notiziario

