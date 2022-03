https://it.sputniknews.com/20220303/la-cristoforetti-non-sara-comandante-della-iss-mi-dispiace-per-le-donne-che-sono-state-ispirate-15413203.html

La Cristoforetti non sarà comandante della Iss: “Mi dispiace per le donne che sono state ispirate”

La Cristoforetti non sarà comandante della Iss: “Mi dispiace per le donne che sono state ispirate”

La decisione [ stata annunciata dall’Esa, a causa di una modifica del piano di volo della Stazione spaziale internazionale e quindi dell’avvicendamento degli... 03.03.2022, Sputnik Italia

Astrosamantha, alias Samantha Cristoforetti, non sarà più, come era stato annunciato lo scorso maggio, la comandante dell’intera Stazione Spaziale Internazionale Iss, nella 68a missione attesa nel 2022.Così, senza celare una vena di amarezza, si è espressa l’astronauta dopo l’annuncio della modifica della missione, che l’Agenzia spaziale europea ha sottolineato essere avvenuta “nell’ambito della normale attività di programmazione”, perché “il piano di volo della Iss è stato recentemente modificato”.Il nuovo incarico e la missioneLa Cristoforetti, che non sarebbe stata la prima donna a ricoprire il ruolo di comandante (l’americana Peggy Annette Whitson lo ha ricoperto due volte), ma la prima europea, si trovava in Russia pochi giorni fa, per completare l’addestramento sui moduli russi della Iss.Adesso alla Cristoforetti è stata assegnata la leadership del Segmento Orbitale Americano (Usos), ma, ha chiarito il rappresentante dell’Esa nel comitato Multilateral Crew Operations Panel, Frank De Winne, l'astronauta “prosegue intanto il suo addestramento per la posizione di comandante ed è inteso che, nel caso in cui il piano di volo dovesse tornare a quello iniziale, Samantha assumerebbe questo ruolo”.La modifica del piano di volo ha cambiato anche l’avvicendamento tra gli equipaggi della missione Crew-4: la missione della navetta Crew Dragon della SpaceX, della quale fa parte la Cristoforetti, e la missione e Crew-5.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

