Ius scholae, arriva il testo base che rivoluziona la cittadinanza

Il relatore ha sottolineato che non si tratta di uno ius soli mascherato ma si tratta di una nuova fattispecie. Il diritto si ritiene acquisito con almeno un... 03.03.2022, Sputnik Italia

Una novità assoluta che potrebbe riguardare circa 800 mila bambini figli di immigrati, nati e cresciuti in Italia, che potranno diventare italiani dopo aver frequentato almeno un ciclo scolastico di cinque anni.È questa la base della riforma presentata oggi in commissione Affari costituzionali della Camera dal presidente grillino Giuseppe Brescia.Attualmente i bimbi figli di stranieri possono chiedere la cittadinanza dopo i 18 anni, e se hanno risieduto ininterrottamente in Italia.Brescia: no a polemiche sullo ius soliIl presidente della Commissione ha sottolineato che il testo mette al centro "il ruolo della scuola come potente fattore di integrazione".E ha ricordato come “ogni tentativo di riforma è stato fin qui fortemente influenzato da strumentalizzazioni politiche e distorsioni mediatiche che hanno solo alzato il volume della propaganda senza portare alcun cambiamento". Come lo ius soli, bocciato al Senato dopo lunghe polemiche.Per questo ha scelto un testo semplice, base, che “non presti il fianco a manipolazioni”.Il testo della riformaLa modifica proposta da Brescia recita così:Chi ha questi requisiti può fare richiesta di cittadinanza.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

