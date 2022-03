https://it.sputniknews.com/20220303/in-europa-caccia-agli-oligarchi-russi-sequestrati-yatch-e-quotazioni-15425697.html

In Europa caccia agli oligarchi russi: sequestrati yatch e quotazioni

Da Abramovich a Fridman, da Sechin a Usmanov, da Usmanov ad Aven. Le sanzioni Ue provocano i primi effetti. 03.03.2022, Sputnik Italia

Dalla vendita di intere società al congelamento di asset, dal sequestro di beni e conti correnti all’uscita dai consigli d’amministrazione.Le sanzioni europee alla Russia hanno creato una vera e propria caccia agli oligarchi russi e alle loro fortune e beni.Negli ultimi due giorni sono stati diversi gli annunci che hanno coinvolto facoltosi imprenditori russi che da anni investono in Europa e che sono stati obiettivo delle misure approvate da Bruxelles.La mappa delle sanzioni in EuropaIn Gran Bretagna il patron del Chelsea Roman Abramovich ha messo in vendita la squadra e lo stadio. Mikhail Fridman e Petr Aven hanno annunciato un passo indietro da LetterOne, fondo di private equity con sede a Londra, da loro creato una decina di anni fa con 14 miliardi di dollari.Lord Mervyn Davies, un ex ministro laburista, prenderà il controllo del gruppo, mentre Fridman e Aven lasceranno il cda in cui detengono insieme il 50%. Le loro quote saranno "congelate" e non avranno diritto a dividendi o diritti di voto.In Germania le sanzioni si sono abbattute sul presidente del gruppo siderurgico Severstal, quarto uomo più ricco di Russia, con il patrimonio di 25,8 miliardi di dollari: Alexey Mordashov.Sempre in Germania, le autorità hanno sequestrato lo yacht da 600 milioni dell'oligarca russo Alisher Usmanov, uno dei più vicini a Putin.In Francia, il governo ha annunciato il sequestro di uno yacht, di proprietà di una società legata a Igor Sechin, amministratore delegato del gruppo petrolifero russo Rosneft, in un cantiere navale a La Ciotat, nel sud della Francia.Il lussuoso yacht di quasi 86 metri, il cui ponte principale, che ospita una piscina può essere trasformato in un eliporto e i cui interni sono stati progettati dal famoso interior designer Alberto Pinto, era fermo in questo cantiere per riparazioni e doveva rimanere fino al 1 aprile.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

