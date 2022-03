https://it.sputniknews.com/20220303/il-ritorno-della-cortina-di-ferro-15421036.html

Il ritorno della cortina di ferro

Il ritorno della cortina di ferro

03.03.2022

2022-03-03T11:00+0100

2022-03-03T11:00+0100

2022-03-03T13:23+0100

Il Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti e la Federal Aviation Administration hanno fatto seguito, specificato che gli ordini che impediscono agli aerei e alle compagnie aeree russe di entrare e utilizzare lo spazio aereo americano entreranno in vigore entro la fine della giornata di ieri.La direttiva si applica a tutti gli aeromobili posseduti, certificati, operati, registrati, noleggiati o controllati da o a beneficio di qualsiasi cittadino russo. Gli aerei passeggeri e cargo sono tra i voli vietati, "chiudendo di fatto lo spazio aereo degli Stati Uniti a tutti i vettori aerei commerciali russi e ad altri aerei civili russi", dettaglia la nota.Le imminenti restrizioni dello spazio aereo degli Stati Uniti seguono la linea delle misure adottate dalle autorità europee e canadesi. La decisione dell'UE è arrivata in mezzo a una serie di altre sanzioni contro la Russia, compreso l'acquisto e la consegna di armi alle forze armate in Ucraina.Mosca ha risposto alla mossa annunciando, all'inizio di questa settimana, ritorsioni simmetriche e chiudendo a sua volta gli spazi aerei ai voli occidentali.Inoltre, le sanzioni occidentali hanno toccato i media russi. Instagram ha bloccato tutti gli account RT in 27 paesi europei e Facebook ha adottato misure simili. YouTube e persino TikTok hanno anche imposto restrizioni all’accesso a RT e Sputnik in Europa. Il canale RT France Telegram non è più disponibile in Francia. In precedenza, Google ha deciso di bandire i canali YouTube in Europa di RT e dell’agenzia Sputnik.

