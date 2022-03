https://it.sputniknews.com/20220303/i-prezzi-del-gas-allungano-il-passo-toccati-i-2180-dollari-15412851.html

I prezzi del gas allungano il passo, toccati i 2.279 dollari

I prezzi del gas allungano il passo, toccati i 2.279 dollari

I prezzi del gas in Europa hanno incrementato la loro corsa, portandosi a 2.279 dollari per mille metricubi. 03.03.2022, Sputnik Italia

I prezzi del gas in Europa, durante le contrattazioni di giovedì, hanno accelerato la loro corsa e sono cresciuti fino a circa 2.279 dollari per mille metricubi, secondo quanto riportano i dati della borsa londinese ICE.In precedenza, i futures di aprile nell'hub olandese TTF sono cresciuti fino a 2.179,6 dollari per mille metricubi, o 189,9 euro per mgw/h (secondo il corso attuale di cambio dall'euro al dollaro, i prezzi di ICE sono riportati in euro per mgw/h).In generale, i prezzi del gas stanno crescendo dall'inizio delle contrattazioni del 14,7%.Ieri, i prezzi del gas per l'Europa hanno battuto il record storico di fine dicembre 2021, toccando i 2.226 dollari per metrocubo, o 193,95 euro per mgw/h.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram, dove pubblicheremo le ultime notizie.

