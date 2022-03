https://it.sputniknews.com/20220303/f1-fine-ai-gran-premi-in-russia-15421367.html

F1: fine ai Gran Premi in Russia

Dopo la cancellazione del Gran Premio di Sochi per il 2022, la Formula 1 ha deciso di terminare i rapporti con la Russia. 03.03.2022, Sputnik Italia

Sviluppo importante nei rapporti tra la Russia e la Formula 1. A seguito della decisione di annullare l'ormai consueto Gran Premio di Sochi, la F1 ha deciso infatti di lasciare definitivamente la Russia, risolvendo il contratto con il comitato promotore del GP di Sochi, inizialmente in vigore fino al 2025.La decisione è maturata in seguito all'operazione militare della Russia all'Ucraina. Così, l'ente che organizza e gestisce il campionato del mondo automobilistico di Formula 1 ha annunciato di aver terminato il contratto con gli organizzatori del GP di Russia in via definitiva. Il GP di Russia 2022, la cui cancellazione era stata annunciata la scorsa settimana, dopo l'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina, sarebbe stato l'ultimo a tenersi a Sochi, prima di trasferirsi a San Pietroburgo dal 2023.A causa del possibile blocco di Sputnik, consigliamo ai lettori di iscriversi al nostro canale Telegram.

