Energia, allarme dalla Germania: con rinuncia al gas russo rischio deficit il prossimo inverno

Energia, allarme dalla Germania: con rinuncia al gas russo rischio deficit il prossimo inverno

Il rifiuto all'acquisto di materie prime energetiche russe potrebbe provocare un deficit nell'inverno 2022-2023 ha affermato il ministro dell'Economia tedesco... 03.03.2022, Sputnik Italia

Oggi il prezzo del gas in Europa ha raggiunto la quota 2.279 dollari per mille metri cubi.I paesi occidentali hanno imposto nuove sanzioni alla Russia, oltre a quelle imposte dal 2014. Negli elenchi sono state inserite anche diverse importanti banche russe, tra cui Sberbank e VTB. Inoltre, la Germania ha bloccato la certificazione del gasdotto Nord Stream 2 e il Regno Unito ha chiuso i voli per la compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot. Gli Stati Uniti e l'UE hanno preso la decisione sulla disconnessione parziale della Russia dal sistema internazionale di pagamento interbancario SWIFT. Non sono state imposte restrizioni al settore energetico russo.

